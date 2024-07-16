В Дубне состоялась 25 конференция местного отделения партии «Единая Россия»

Делегатами конференции стали секретарь местного отделения «Единой России» Максим Тихомиров, члены первичных отделений партии в Дубне и члены местного политсовета, а также депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко.

Одним из основных вопросов повестки стало утверждение списка кандидатов на выборы депутатов совета депутатов, которые состоятся 8 сентября 2024 года, от местного отделения партии «Единая Россия». Всего делегаты конференции утвердили список из 20 фамилий, которые в дальнейшем будут представлять партию на выборах в сентябре.

«Местное отделение „Единой России“ сегодня выдвигает список из 20 членов и сторонников партии, которые далее будут участвовать в муниципальных выборах. Каждый из них — победитель предварительного голосования, то есть за каждым человеком уже стоят его избиратели, которые поддержали его ранее на внутрипартийных выборах. Стоит отметить, что сегодня ситуация в округе меняется, что не может не радовать - мы видим большое количество новых лиц, желающих работать ради нашего города и его жителей», — сказал Максим Тихомиров.

Более половины списка впервые будут участвовать в качестве кандидатов на выборах, а 10% из списка — молодежь, что говорит об обновлении партии и росте доверия среди жителей. В их числе:

- Аратова Екатерина Федоровна — сторонник партии, впервые становится кандидатом в депутаты Совета депутатов, трудится в строительной фирме «Кентавр».

- Грек Павел Владимирович — сторонник партии, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“, впервые участвует кандидатом в выборах. Лауреат премии губернатора Московской области „Мы рядом“.

- Руденко Александр Иванович — член партии «Единая Россия», директор МБОУ СОШ № 1, которая сейчас реконструируется по Народной программе. В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» проводит экскурсии для детей и ветеранов.

Как отметил Александр Орлов, уже сейчас будущие кандидаты вместе с местным отделением партии начали сбор наказов от жителей наукограда. Все предложения будут собираться в Народную программу партии для дальнейший реализации в рамках работы местного отделения в Дубне.

«Сегодня дали старт избирательной кампании, которая приведет к формированию нового состава Совета депутатов уже в сентябре этого года. Каждому кандидату желаю успехов, вместе будем продолжать реализацию Народной программы и исполнять наказы жителей Дубны», — сказал депутат Московской областной Думы Александр Орлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.