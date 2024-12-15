В деле экс-замминистра Иванова продлили срок следствия до конца марта 2025 года

Правоохранительные органы сообщили, что срок следствия по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова продлен до конца марта 2025 года, в ближайшее время суд также примет решение о продлении срока ареста самого офицера, пишет ТАСС .

17 декабря 2024 года в судебном порядке будет решаться вопрос о продлении срока содержания под стражей Иванова, которого обвиняют в крупном взяточничестве. При этом свою вину высокопоставленный офицер так и не признал.

19 ноября 2024 года стало известно, что расследование уголовного дела завершилось. У сторон появилось время, чтобы ознакомиться со всеми приложенными материалами.

Тимура Иванова и его подельников арестовали в апреле 2024 года. Согласно материалам дела, нанесенный ущерб государству составляет около 1 млрд рублей.