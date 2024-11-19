Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова о растрате

Адвокат Мурад Мусаев заявил о завершении расследования уголовного дела 2015 года в отношении бывшего министра обороны России Тимура Иванова о миллиардных растратах, сообщает РИА Новости .

«Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели», — сказал Мусаев.

Восемь лет назад в отношении Иванова возбудили уголовное дело о растрате 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц»и растрате свыше 200 млн рублей на приобретении и продаже паромов для Керченской переправы. Еще одним фигурантом дела стал глава ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов.

В конце апреля текущего года Иванова и его подельника задержали по подозрению в крупной взятке на сумму около 1 млрд рублей. При этом свою вину в суде высокопоставленный офицер не признал.