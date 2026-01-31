В Дании у посольства США прошел молчаливый протест из-за ситуации с Гренландией

У посольства США в Дании в субботу на фоне ситуации с принадлежностью Гренландии прошла молчаливая акция протеста, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что акцию организовала Ассоциация по поддержке ветеранов Дании в Копенгагене.

Ветераны и другие участники протеста сначала собрались у цитадели Кастеллет, после чего отправились к зданию посольства США. Участники протеста провели пять минут молчания в память о датской армии и полиции.

Протестующие также торжественно водрузили 52 датских флага перед зданием американского посольства. На флагах были указаны имена 52 датских военнослужащих, погибших в Афганистане и Ираке.

Гренландия — автономная территория в составе Дании, Вашингтон и НАТО подписали договор о ее защите в 1951 году. США обязуются оборонять ее в случае агрессии.

Президент США Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

