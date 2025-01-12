В Дании хотят попросить Россию защитить Гренландию от США

Власти Дании могут обратиться к России с просьбой оказать помощь в защите Гренландии в случае агрессии и эскалации со стороны Соединенных Штатов, сообщает Life.ru .

Датский депутат Карстен Хенге рассказал, что такой шаг допустим в ситуации крайней эскалации и напряженности. Он выразил уверенность, что просьба будет услышана, так как «Россия не позволит Гренландии стать частью США».

«Для России это так же невыгодно, как и для нас», — добавил он.

Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США 7 января, когда дал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.

Позднее генсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Трампа про Гренландию. Он назвал идею с присоединением не очень хорошей и попросил обратить внимание, что вряд ли это произойдет.