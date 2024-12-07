В Чернигове и. о. мэра Александр Ломако подал в отставку

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил местному населению, что покидает свой пост в связи с тем, что не смог найти общий язык с военной администрацией, пишет «Политика страны» .

По словам Ломако, у него не было иного выбора. Если бы он не подал в отставку, в городе могла бы прекратить работать крупнейшая больница, а срыв бюджета на 2025 год был бы сорван.

«Показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, отсутствие расчетов с работающими на восстановление города подрядчиками», — заявил в видеообращении Ломако.

По словам и. о. мэра, ему также грозили тем, что остановят питание в дошкольных учреждениях и полностью остановят общественный транспорт в городе. Чтобы избежать хаоса, он принял решение уволиться.

Год назад у Ломако уже был конфликт с военной администрацией (ВА). Тогда из-за критики в адрес главы ВА у и. о. главы города дома проходили обыски.