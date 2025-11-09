сегодня в 04:38

В Белом доме опровергли слова Орбана про санкции

В Белом доме опровергли заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из России в Венгрию от санкций США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что санкции США в отношении проекта атомной электростанции «Пакш-2» отменили. Больше не придется продлевать исключение из ограничений.

Санкции против проекта строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии ввела администрация предыдущего американского президента Джо Байдена. Затем Будапешту удалось достичь исключения. Срок его продления подходил, отметил Орбан.

