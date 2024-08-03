В Белом доме объяснили, зачем Байден зашел в самолет после обмена с Россией
Байден зашел в самолет после обмена с Россией для благодарности экипажу
Президент США Джо Байден зашел в самолет после обмена заключенными с Россией, чтобы выразить благодарность экипажу воздушного судна, пишет РБК со ссылкой на Daily Mail.
«Президент Байден хотел лично поблагодарить экипаж самолета, который доставил этих отважных людей домой к их семьям», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
Ранее в СМИ и соцсетях шутили, что Байден собрался улететь в Россию для последующего обмена.
Обмен заключенными прошел между Россией и странами Запада 2 августа в Турции.
Российский президент Владимир Путин также встречал участников обмена в московском аэропорту Внуково-2.