В Белом доме объяснили, зачем Байден зашел в самолет после обмена с Россией

сегодня в 04:56

Байден зашел в самолет после обмена с Россией для благодарности экипажу

Президент США Джо Байден зашел в самолет после обмена заключенными с Россией, чтобы выразить благодарность экипажу воздушного судна, пишет РБК со ссылкой на Daily Mail.

«Президент Байден хотел лично поблагодарить экипаж самолета, который доставил этих отважных людей домой к их семьям», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Ранее в СМИ и соцсетях шутили, что Байден собрался улететь в Россию для последующего обмена.

Обмен заключенными прошел между Россией и странами Запада 2 августа в Турции.

Российский президент Владимир Путин также встречал участников обмена в московском аэропорту Внуково-2.