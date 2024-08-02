Песков: возвращенный в РФ Красиков работал вместе с охранниками президента

Приговоренный к пожизненному сроку в Германии Красиков был в числе возвращенных в Россию соотечественников, которых держали под заключением в западных тюрьмах.

По словам Пескова, Красиков — сотрудник ФСБ, раньше он служил в спецподразделении «Альфа». Там вместе с ним были и те люди, кто сейчас работает в охране Путина.

В четверг во время обмена охранники, приехавшие вместе с российским лидером, увидели Красикова и поприветствовали его.

Ранее стало известно, что власти Германии не вынесли решение о помиловании Красикова, а просто депортировали его. Россиянина выслали из страны по указанию иммиграционной службы.