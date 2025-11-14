В Азербайджане посла России спросили о якобы ударе по Киеву
Фото - © Telegram-канал Министерства обороны Азербайджанской Республики
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов получил ноту протеста от МИД республики в связи с якобы попаданием ракеты РФ в посольство страны в Киеве, сообщает Газета.ru.
«Было отмечено, что подобные ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.
Евдокимову сообщили, что после ночной атаки 14 ноября зафиксированы повреждения административного корпуса, консульского сектора, автопарка и периметра дипломатического представительства. Подчеркивается, что обошлось без пострадавших.
В пятницу состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. В ходе беседы главы государств рассмотрели вопросы расширения сотрудничества и обсудили недавний инцидент с атакой на Киев. Зеленский подчеркнул, что Алиев выразил осуждение данного удара, совершенного по украинской столице.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.