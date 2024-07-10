«Узкий формат был широк»: в Кремле пояснили особенность беседы Путина и Моди

В Кремле заявили, что российскому президенту Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди не понадобился расширенный формат переговоров. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, лидеры смогли обсудить все волнующие вопросы в узком формате, сообщает Life.ru .

У представителя Кремля поинтересовались, связано ли было отсутствие широкого формата переговоров с какими-либо проблемами. Песков на этот счет отметил, что во время переговоров узкий формат «тоже был достаточно широк».

«Там были представлены руководители практически всех основных направлений, в которых осуществляется взаимодействие. И фактически во время узкого формата просидели больше 2,5 часов», — рассказал Песков.

После этого Путин и Моди пообщались «на ногах» еще более получаса. В сумме, по словам Пескова, политики говорили более 3 часов.