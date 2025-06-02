Условный управленец: оказалось, что медиа Навальной* спонсирует Англия

Спутниковый телеканал «Россия будущего», который вдова оппозиционера Алексея Навального* Юлия*, запускает совместно с организацией «Репортеры без границ», будет финансироваться европейскими налогоплательщиками через зарубежный филиал ФБК**, сообщает RT .

Со слов источника издания, близкого к ФБК**, управлять каналом будет основное юрлицо ФБК** Anti-corruption Foundation или его европейский филиал Anti-corruption Foundation Europe. А контент будет напоминать антироссийские нарративы YouTube-канала «Навальный Live» и других платформ из сетки ФБК**, например, «Популярной политики».

Юридическое лицо Anti-corruption Foundation Europe официально зарегистрировано в Литве, а его деятельностью является «проведение журналистских расследований». Медиа якобы создается в память о создателе ФБК** Алексее Навальном.

По мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, новый антироссийский телеканал будут финансировать и вести британские спецслужбы, лишь юридически он будет записан на европейский филиал ФБК**. Парламентарий уверен, что Юлия* станет условным управленцем медиа, а все выпуски и программы будут проходить через внутреннюю цензуру нанятыми британскими профессионалами.

«Телеканал, если он рассчитан на большую аудиторию, требует огромных денег. Навальная* находится под покровительством английских спецслужб, и спонсировать его будет Англия. В конечном счете за все заплатят простые британские налогоплательщики», — заявил Матвейчев.

* Физическое лицо, внесенное в перечень иностранных агентов, список террористов и экстремистов в России.

** Признан экстремистской организацией и запрещен в России.