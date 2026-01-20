Усиливают военное присутствие: центр оборонных операций США появится в Сирии

Пентагон приступил к строительству нового центра оборонных операций с взлетно-посадочной полосой на одной из военных баз на северо-востоке Сирии. Эксперты считают, что активизация США в регионе создает потенциальную угрозу для России и увеличивает риск конфликта с Ираном, сообщает RT .

Пентагон разместил контракт на строительство центра оборонных операций на севере Сирии, который будет включать взлетно-посадочную полосу и медицинский центр бригадного уровня. Объект появится на одной из действующих американских баз и предназначен для анализа угроз безопасности, в том числе киберугроз. В случае нападения командование центра будет отвечать за планирование и проведение оборонительных операций. Строительство должно начаться в октябре 2025 года и завершиться осенью 2026 года, стоимость оценивается в 1,4 млн долларов.

Американские военные намерены перевести часть контингента из Ирака в Сирию, чтобы минимизировать риски атак со стороны проиранских группировок. Эксперты отмечают, что США продолжают укреплять инфраструктуру в регионе, несмотря на сокращение численности войск в 2025 году.

Ведущий научный сотрудник центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин считает, что даже небольшое американское военное присутствие рядом с российскими базами остается потенциальной угрозой для РФ. Он подчеркнул, что США используют военную инфраструктуру для сбора разведданных и быстрой переброски войск.

Официально США объясняют свое присутствие в Сирии борьбой с террористами «Исламского государства»*, однако эксперты считают, что Вашингтон также стремится сдерживать влияние Турции и Ирана в регионе. По мнению члена совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилла Семенова, американцы не планируют уходить из Сирии до окончательного решения проблемы ИГИЛ*, а российское присутствие может даже дополнять усилия США в борьбе с терроризмом.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена в РФ

