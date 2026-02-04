Ушаков: США не дали ответ РФ ответ на предложение по ДСНВ

До настоящего времени Москва не получила ответа от Вашингтона касательно предложения о продлении действия Договора о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-3). Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков после обсуждения этого вопроса между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС .

«Президент обратил внимание, что завтра, 5 февраля, истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил», — заявил Ушаков.

СНВ-3 регламентирует для России и США количество межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок. Срок действия соглашения истекает 5 февраля 2026 года.

Осенью прошлого года в ходе совещания с Советом безопасности Путин заявил о готовности России соблюдать количественные ограничения, предусмотренные договором, в течение года после его окончания. Однако, подчеркнул глава государства, эта мера осуществима только при условии аналогичных действий со стороны Вашингтона.

5 октября 2025 года американский президент Дональд Трамп назвал предложение российского лидера достойным внимания. Тем не менее официальной реакции на инициативу Москвы от американской стороны не поступало.

