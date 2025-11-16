Ушаков считает достигнутые на Аляске договоренности путем к окончанию конфликта

В России считают, что достигнутые во время переговоров на Аляске между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом понимания, — хороший путь для завершения украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

Утром 16 ноября помощник главы РФ Юрий Ушаков говорил, что встречу Путина и Трампа перенесли на некоторое время. Контакты по этому поводу идут.

Сначала Путин и Трамп договорились организовать встречу в венгерском Будапеште. Однако потом ее отложили.

Ранее Трамп сказал, что Путин в течение 10 лет пытался достичь мирного урегулирования кризиса на Украине. Однако добиться этого не удалось.

