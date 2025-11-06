Трамп: Путин десять лет пытался урегулировать конфликт на Украине

На Американском бизнес-форуме прозвучало заявление президента США Дональда Трампа о содержании его недавнего диалога с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

Как утверждает действующий президент США, во время телефонного разговора две недели назад российский лидер сообщил о десятилетних безуспешных попытках Москвы добиться мирного урегулирования украинского конфликта.

«Президент Путин сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли», — процитировал Трамп слова своего визави. Американский лидер также подчеркнул собственные достижения в миротворчестве, заявив о разрешении нескольких международных конфликтов «буквально за час» без участия ООН.

Августовская встреча в формате тет-а-тет на Аляске уже тогда продемонстрировала сближение позиций — обе стороны характеризовали переговоры как продуктивные, а Путин отмечал возможность достижения долгосрочного урегулирования при условии устранения глубинных причин кризиса.