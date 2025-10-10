Ушаков: Россия поддержала бы решение дать Трампу Нобелевскую премию мира

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на данный момент страна бы поддержала выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас просили», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева.

Трамп был трижды номинирован на Нобелевскую премию мира, но каждый раз безрезультатно. Американский лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что именно он разрешил 7 конфликтов всего за 7 месяцев своего президентства.

Ушаков также прокомментировал ультиматумы президента Украины Владимира Зеленского, который назвал два условия для выдвижения Трампа на премию. Украина поддержит это, если только США передадут им ракеты Tomahawk и смогут достичь прекращения огня. Ушаков заявил, что глупость Зеленского его удивляет.

