Ушаков: мирные инициативы Путина по Украине отражают реальное видение вопроса

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что мирные инициативы по Украине, которые ранее озвучил российский лидер Владимир Путин, является дорогой к урегулированию конфликта. Они отражают реальное видение РФ по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

«Это путь к урегулированию конфликта, наше видение, конкретное и реалистичное», — добавил он.

Путин ранее предложил новые мирные инициативы по урегулированию украинского вопроса. В них вошли признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификация, отмена санкций против России.

Украина ранее отвергла предложение президента.