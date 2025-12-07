Ушаков: американцы не могут отрицать продвижения российской армии

Успешные действия российской армии в зоне специальной военной операции создали благоприятную обстановку для переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы», — сказал Ушаков в комментарии тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Он также прокомментировал недавнее заявление бывшего президента США Дональда Трампа, адресованное Владимиру Зеленскому.

«Эх ты, Зеленский, если бы ты в феврале послушал меня, ты получил бы более выгодные условия этого мирного договора, а сейчас твои позиции ухудшаются, и ты должен сейчас принять то, о чем мы с русскими договоримся», — процитировал Ушаков слова Трампа.

