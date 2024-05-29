Ульянов ответил на недовольство Зеленского отсутствием Байдена на конференции

Украинские власти пытаются диктовать Западу что делать, а Запад все это терпит, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram .

Он ответил на недовольство Владимира Зеленского вероятным отсутствием главы Белого дома Джо Байдена на летней конференции, посвященной украинскому вопросу, в Швейцарии. Bloomberg писал, что лидер в это время должен быть в Калифорнии на акции по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

Президент Украины снова публично заявил, что очень желает видеть американского коллегу на мероприятии.

«Киев диктует Западу, что и когда делать. Запад это терпит. Политические соображения преобладают», — написал Ульянов.

Конференция запланирована на 15–16 июня. Россия не будет принимать в ней участие. Москва, по словам пресс-секретаря посольства РФ в Берне Владимира Хохлова, считает неприемлемой идею мероприятия, которое будет продвигать нежизнеспособную «формулу мира», не учитывающую интересы России.