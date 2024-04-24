Укрупнение регионов в России зависит от трех подходов – политолог

Есть разные подходы к вопросу укрупнения регионов: политический, экономический и агломерационный, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Вопрос объединения субъектов Российской Федерации действительно во многом курирует Совет Федерации. Он утверждает изменение границ, но если говорить о теории укрупнения регионов, то существуют разные подходы. Например, политический подход – укрупнение в рамках повышения статуса той или иной территории и формирования многосоставной федерации, где разные центры и их интересы защищены и сбалансированы», – сказал Косоруков.

Он добавил, что это, прежде всего, вопрос на уровне политического представительства интересов регионов.

«Например, интересный факт, что Севастополь - это уже третий город федерального значения. В рамках воссоединения с Россией он получил такой статус для того, чтобы иметь все основания являться южным форпостом России. Тем более, что это действительно крупный город. Там развивающиеся городская агломерация, транспорт, промышленность и интеллектуальный ресурс», – отметил политолог.

Косоруков уточнил, что есть экономический подход. Здесь объединение строится на базе интеграции народнохозяйственного комплекса.

«Условно говоря, инициативы объединения Архангельской области с ненецким автономным округом. Этот вопрос касался именно экономических интересов двух регионов. Есть и агломерационный подход. Вокруг городов миллионников есть области, которые можно в теории объединить с таким ядром городской агломерации - городом-миллионником», – рассказал эксперт.

Он пояснил, что это важно для признания состоявшегося факта интеграции мегаполиса и окружающей его области – это единый транспортный, демографический, трудовой финансовый центр и потенциально единый субъект федерации.

«Матвиенко не зря отмечает, что пока такие решения не принимаются. Они возможны только после взвешенного анализа и только на основе интересов граждан, запросов, проведения соответствующих голосований и референдумов», – заключил политолог.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что укрупнение регионов — это вопрос эффективности страны, но такие решения принимаются исключительно после тщательного анализа, а также учитывая мнение населения.