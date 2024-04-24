Политолог Александр Безделов заявил, что укрупнение регионов РФ может вызвать некоторую нестабильность в системе управления на определенный период времени. Таким образом эксперт отреагировал на заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко относительно укрупнения субъектов страны, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт отметил, что если рассматривать этот вопрос логически, то вероятн речь идет об объединении Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также некоторых небольших регионов. Однако, по мнению политолога, объединение крупных регионов, таких как Тюменская область с Ханты-Мансийским или Ямало-Ненецким автономными округами, может не иметь обоснования. По мнению Безделова, такие субъекты уже обладают значительной степенью автономии, а население вероятно не поддержит подобные изменения.

Безделов подчеркнул, что укрупнение регионов может оказать влияние на территории, где проблемы с управлением не столь остры в отличие от крупных регионов. В качестве примера он упомянул Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, где проживает небольшое количество людей.

Политолог также обратил внимание, что из-за укрупнения в большом регионе может случиться временная потеря эффективности управления. Если область, округ или край является стратегически важным и приносит значительную часть экспортных доходов, это не имеет смысла, уверен Безделов. По его мнению, никто не станет идти на такой шаг.