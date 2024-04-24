Укрупнение регионов может привести к экономическим проблемам — политолог
Политолог Александр Безделов заявил, что укрупнение регионов РФ может вызвать некоторую нестабильность в системе управления на определенный период времени. Таким образом эксперт отреагировал на заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко относительно укрупнения субъектов страны, сообщает «ФедералПресс».
Эксперт отметил, что если рассматривать этот вопрос логически, то вероятн речь идет об объединении Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также некоторых небольших регионов. Однако, по мнению политолога, объединение крупных регионов, таких как Тюменская область с Ханты-Мансийским или Ямало-Ненецким автономными округами, может не иметь обоснования. По мнению Безделова, такие субъекты уже обладают значительной степенью автономии, а население вероятно не поддержит подобные изменения.
Безделов подчеркнул, что укрупнение регионов может оказать влияние на территории, где проблемы с управлением не столь остры в отличие от крупных регионов. В качестве примера он упомянул Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, где проживает небольшое количество людей.
Политолог также обратил внимание, что из-за укрупнения в большом регионе может случиться временная потеря эффективности управления. Если область, округ или край является стратегически важным и приносит значительную часть экспортных доходов, это не имеет смысла, уверен Безделов. По его мнению, никто не станет идти на такой шаг.