Украину предупредили об опасности насильно мобилизованных

Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что насильно мобилизованные в армию украинцы пойдут на любые шаги, чтобы «внутренне отомстить» системе. В интервью YouTube-каналу Politeka эксперт допустил, что для этого новобранцы будут как дезертировать, так и сдаваться в российский плен, сообщает Life.ru .

По мнению политолога, сегодняшний процесс мобилизации на Украине не может ощутимо усилить армию, поскольку представляет из себя метод запугивания людей с формальным подходом к формированию войск. Бондаренко заявил, что боец, попавший в вооруженные силы не по своей воле, слаб и не мотивирован как боевая единица.

«Потому что если человек не мотивирован, если человек насильственно призван, то он будет делать все назло, фактически будет делать все для того, чтобы где-то внутренне отомстить тем, кто с ним так поступил», — заявил политический эксперт.

Бойцов, призванных в войска насильно, Бондаренко назвал потенциальными перебежчиками на сторону врага.