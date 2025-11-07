Украину предупредили о возможном ударе «Орешником» из Белоруссии

Атаки по Украине станут «более смертоносными», если Россия запустит по стране баллистические ракеты «Орешник» из Белоруссии. Благодаря снижению географической дальности российские войска смогут быстрее поражать критически важные украинские объекты, пишет американский журнал Forbes .

Журналисты отметили, что поставка «Орешников» в Белоруссию нарастит ударный потенциал России. Минск находится в 440 км от Киева, тогда как Москва удалена от украинской столицы на 1500 километра.

«Кроме того, это даст Вооруженным силам Украины меньше времени для реагирования на потенциальное размещение этих баллистических ракет», — добавляет издание.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешники» разместят в республике уже в декабре 2025 года.

