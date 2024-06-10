Бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров считает, что украинский президент Владимир Зеленский окончательно утратит доверие в своей стране и на Западе. По его мнению, это произойдет осенью 2024 года.

Украинский политик убежден, что процесс делегитимизации главы Украины неизбежен. Килинкаров отметил, что данная процедура была запущена еще 21 мая, и она будет продолжаться по мере поражений на поле боя и дипломатическом поприще.

«Поэтому я думаю, что к осени уровень поддержки Зеленского будет приравнен к уровню обезжиренного кефира», — высказался экс-депутат Рады в эфире радио Sputnik.

Килинкаров также считает, что украинского лидера ждет поражение на юбилейном саммите в США. Экс-законодатель напомнил, что американский президент Джо Байден дал понять, что Киев не пригласят в НАТО.

По этой причине встреча не принесет Зеленскому желаемого политического результата, заключил бывший украинский парламентарий.