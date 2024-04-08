Командующий взводом ВСУ заявил, что киевский режим проигрывает в конфликте с Россией и не продержится дольше года без помощи Запада, пишет РИА Новости со ссылкой на The New Yorker.

Военнослужащий Украины считает, что если Запад продолжит поддерживать его страну, то она продержится еще несколько лет. А если поставки оружия сократятся, то Киеву может наступить «крышка» в течение одного года.

«Мы проигрываем. Не стремительно, но стабильно», — цитирует редакция заявление офицера, пожелавшего сохранить анонимность.

Ранее полковник Дуглас Макрегор заявил, что если у Запада возникнет вооруженный конфликт с Россией, то победит именно она. Экс-советник главы Пентагона считает, что у западных стран нет столько оружия, чтобы противостоять России, если украинский конфликт перерастет в региональную войну в Европе.