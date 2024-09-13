Украинские спецслужбы пытались завербовать ездившую во Львов пожилую пару из ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась завербовать пожилую пару из Луганской Народной Республики (ЛНР), которая навещала этим летом семью во Львове, сообщает ТАСС .

Супруги из ЛНР отправились к сыну и внукам на микроавтобусах через белорусскую границу, затем другой перевозчик отвез их в Варшаву. Уже оттуда пожилая пара поехала во Львов. Супруги предварительно спрятали свои российские паспорта, чтобы их не порвали при въезде на Украину.

На украинской границе у одного из въезжающих, который ехал вместе с парой, не оказалось украинского загранпаспорта. Его забрала СБУ. Мужчина сообщил, что у его попутчиков есть российские паспорта.

«Нас всех отвели на разговор в отдельное помещение, где у меня забрали телефон и задавали вопросы», — рассказал один из потерпевших.

После разговора пару отпустили. Сам отпуск во Львове прошел гладко, не считая того, что мужчина получил травму по время падения.

По возвращении в ЛНР паре начали поступать странные телефонные звонки. Неизвестные представлялись якобы сотрудниками ФСБ и предлагали финансово помочь с ремонтом здания, где работал мужчина. Взамен они просили предоставить им техдокументацию.

После этого «сотрудники ФСБ» снова позвонили и предложили деньги якобы на лечение пострадавшего мужчины. Он отказался, но вскоре увидел пришедшие на карту 40 тыс. рублей. Именно тогда мужчина понял, что его пытаются завербовать.

Он проверил телефон и обнаружил, что сотрудники СБУ на границе внедрили в устройство шпионские программы. Они собирали внутренние данные. Такие же программы были установлены на телефоне его супруги.

Пара обратилась в правоохранительные органы РФ. Там супругов поблагодарили за бдительность. В управлении ФСБ по ЛНР отметили, что действия пары позволили избежать уголовного преследования.