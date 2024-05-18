сегодня в 06:49

Украинские СМИ сообщили о взрыве под Одессой

Мощный взрыв прогремел в Одесской области после объявления в регионе воздушной тревоги, пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание «Телеграф».

«В Одесской области прозвучал взрыв», — сказано в сообщении.

Воздушная тревога была объявлена сразу в восьми областях страны.

Вместе с Одесской сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.