Украинские СМИ сообщили о взрыве под Одессой
Мощный взрыв прогремел в Одесской области после объявления в регионе воздушной тревоги, пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание «Телеграф».
«В Одесской области прозвучал взрыв», — сказано в сообщении.
Воздушная тревога была объявлена сразу в восьми областях страны.
Вместе с Одесской сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.