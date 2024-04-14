Украинская Рада раскритиковала идею повысить выплаты бойцам и семьям погибших

Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая категорически отнеслась к повышению выплат бойцам и семьям погибших, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, подобные суммы являются «чрезмерными». Таким образом дыра, которая есть в госбюджете, будет только продолжать расти.

«Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тыс. грн — это о включении «печатного станка». 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными». Марьяна Безуглая Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности

Безуглова добавила, что на данный момент существует много манипуляций по этому аспекту.

Ранее депутаты фракции ЛДПР во главе с кандидатом в президенты РФ, председателем партии Леонидом Слуцким предложили снять возрастные ограничения на получение единовременной выплаты для детей военнослужащих, погибших в зоне проведения спецоперации.