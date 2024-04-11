Украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации

На Украине приняли скандальный закон об ужесточении мобилизации. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, сообщает РИА Новости.

По словам Гончаренко, закон поддержали 283 депутата.

К законопроекту о мобилизации было подано рекордное количество правок - свыше 4,2 тыс.

В документе предлагали указать четкие сроки демобилизации бойцов, многие из которых находятся на фронте уже два года. Накануне внесения документа на рассмотрение в парламент из документа убрали вопрос демобилизации. Его решили вынести отдельно.

Помимо этого, по законопроекту предлагают ограничить право вождения автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы.

Хотя в законопроекте теперь не предусматривается призыв инвалидов, сам процесс призыва сильно ужесточен.

Согласно проекту, военнообязанные теперь будут должны приходить в военкомат, чтобы уточнить учетные данные, в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку также могут направить в электронный кабинет призывника.

Кроме того, законопроект обязывает в период мобилизации граждан Украины от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.