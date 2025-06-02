Украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с РФ

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил местным СМИ, что украинская делегация уже прибыла в Стамбул на второй раунд прямых переговоров с Россией. Встреча запланирована на вторую половину дня, сообщает РИА Новости .

1 июня самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле. Представители России вылетели в Турцию сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял предложение Москвы о втором раунде переговоров.

Как отметил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва рассчитывает, что Киев серьезно отнесется к ее предложениям и условиям возможного перемирия. Глава государства Владимир Путин дал понять Западу, что РФ будет добиваться мира в конфликте на своих условиях. Иначе он будет продолжаться до момента, пока противник не будет вынужден согласиться на условия России.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия получила от Украины вариант меморандума о мирном урегулировании конфликта. Документ был передан на украинском и английском языках.