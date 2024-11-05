Украине передадут шведские корабли и противогазы

Украина получит корабли и 40 тысяч противогазов из Швеции

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин на своей странице в соцсети X заявил, что представил новый пакет гражданской помощи для Украины. Киев получит 40 000 противогазов и два больших корабля береговой охраны.

Болин посетил Киев и встретился с главой МВД Украины Игорем Клименко.

«Мы поддерживаем Украину и будем продолжать это делать», — написал шведский министр.

По словам Болина, он представил новый пакет гражданской помощи Киеву, в который войдут 40 000 противогазов на сумму 100 миллионов шведских крон. Министр также заявил о «морском пакете» — передаче двух кораблей береговой охраны и дополнительного периферийного оборудования.

На встрече в Киеве Клименко и Болин также подписали соглашение по усилению сотрудничества между Швецией и Украиной в сфере гражданской обороны.