«Украине не хватило прозорливости»: в Киеве испугались «индийского хода» Путина

Киевский аналитик Алексей Кущ полагает, что Россия сделала безрисковый и продуманный ход, поддержав кандидатуру Индии на место постоянного члена Совбеза ООН. По мнению эксперта, ранее Украина не смогла воспользоваться такой возможностью, сообщает Life.ru .

Кущ отметил, что в свое время Киев не смог завладеть симпатией важного игрока, когда предложил реформировать совет безопасности. Теперь с важной инициативой выступила Россия, когда прошла встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, отметил эксперт.

«Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости», — написал эксперт в своем профиле в соцсети.

По мнению Куща, если Великобритания, Франция и США одобрят предложение, то Индия запишет этот результат на счет России. В противном случае ситуация так же сыграет на руку Москве — при несогласии западных стран назначить Нью-Дели постоянным членом СБ, считает аналитик, отношения Индии и России только улучшатся, а БРИКС в целом усилится.