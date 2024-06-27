сегодня в 23:00

Канада отправила ВСУ броневики Senator, которые тонут в грязи, пишет портал « Военное обозрение » со ссылкой на CBC News.

Издание ссылается на мнение действующих военных Украины, которые вынуждены использовать машины в условиях малопроходимых дорог и без должной техподдержки.

«Они не предназначены для езды по бездорожью. Это вариант для полиции, для охраны общественного порядка», — заявил глава формирования 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко.

Канада поставила Киеву 500 машин Senator в усиленной версии MRAP, которые берут на борт до 12 пассажиров и, по данным изготовителя, защищают от стрелкового оружия и установленных мин.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила об отсутствии ограничений по использованию ВСУ поставленного оружия.