Украина заподозрила Канаду в махинациях с поставками броневиков
Канада отправила ВСУ вместо броневиков полицейские машины
Канада отправила ВСУ броневики Senator, которые тонут в грязи, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на CBC News.
Издание ссылается на мнение действующих военных Украины, которые вынуждены использовать машины в условиях малопроходимых дорог и без должной техподдержки.
«Они не предназначены для езды по бездорожью. Это вариант для полиции, для охраны общественного порядка», — заявил глава формирования 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко.
Канада поставила Киеву 500 машин Senator в усиленной версии MRAP, которые берут на борт до 12 пассажиров и, по данным изготовителя, защищают от стрелкового оружия и установленных мин.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила об отсутствии ограничений по использованию ВСУ поставленного оружия.