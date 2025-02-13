«Украина в дерьме»: Economist узнал о реакции Киева на разговор Трампа и Путина

Economist: в Киеве описали разговор Путина и Трампа фразой «мы в дерьме»

Власти Украины и других европейских стран впали в «страх и ужас» после того, как состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оказалось, что американский лидер «не согласовывал детали» звонка в Москву с украинской стороной, сообщает The Economist .

После звонка Трамп заявил, что переговоры об окончании конфликта на Украине начнутся «немедленно». Хозяин Белого дома добавлял, что может также лично встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

После этого разговора западные союзники Украины обвинили Трампа и его администрацию в «уступках Путину». Под вопросом оказалась также будущая западная помощь Украине, отмечает издание.

«Я думаю, что все решится без Украины. Украина в дерьме. И Европа, кстати, тоже», — цитирует Economist слова одного из украинских чиновников.