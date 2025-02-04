Украина согласилась обсуждать выборы с США

Украина готова обсуждать с США вариант проведения выборов в стране до конца 2025 года, заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова. По ее словам, этот сценарий возможен, если вопрос поднимет администрация нового президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

Маркарова добавила, что Белый дом пока не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов до конца нынешнего года. По словам дипломата, когда этот вопрос поднимался в 2023–2024 годах, то Украина отказывалась проводить выборы до завершения конфликта.

В 2024 году президентские выборы на Украине не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Срок полномочий действующего главы Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на Украине единственной легитимной властью остается Верховная рада.