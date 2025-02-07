Украина публично признала, хотела спровоцировать войну России и США

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву «было бы намного лучше», если бы между Россией и США начался полномасштабный военный конфликт. Такой фразой он ответил на вопрос о возможности допущения сценария, при котором Вашингтон введет «какие-то силы на Украину для того, чтобы вернуть те самые недра, о которых сейчас говорится», сообщает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

«Ну предположить мы можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. <…> Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это ну слишком сложно», — сказал Подоляк.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова проспонсировать добычу редкоземельных металлов на Украине. Позже украинские СМИ писали, что из-за боевых действий Украина утратила львиную долю территорий, на которых можно было добывать полезные ископаемые.

На днях Трамп также предложил Украине менять редкоземельные металлы и «другие товары» на военную помощь от США. Политик намекал, что Вашингтон спонсирует Киев на «сотни миллиардов долларов», в то время как у украинцев есть «замечательные редкоземельные металлы».