Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

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Украина изменила заявление в Совете Европы по вопросу отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах при военном положении в стране, сообщает Газета.ru .

Из-за введения военного положения на Украине права и свободы человека и гражданина, которые прописаны в статьях 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции страны, сейчас могут временно ограничиваться.

Например, речь ведется о праве на неприкосновенность жилья, образование, бизнес, труд и свободу слова.

Ранее в Европейском суде по правам человека приняли три жалобы от украинцев против действий властей страны. Граждане пытаются оспорить не только законность фактов, препятствующих выезду с территории Украины, но введенных ограничений.