Владимир Волков торжественно вручил 19 юным жителям Люберец паспорта гражданина РФ
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков торжественно вручил девятнадцати юношам и девушкам муниципалитета паспорта гражданина Российской Федерации, передает пресс-служба администрации городского округа.
«Дорогие ребята! Я искренне желаю вам любить и уважать нашу страну, приумножать её богатства. „Россия — это не просто страна, это, действительно, отдельная цивилизация“, — сказал президент РФ Владимир Путин», — отметил Волков.
Он поздравляю ребят с получением паспортов.
«Вы — часть великой страны, никогда не забывайте об этом. Идите всегда только вперед, добивайтесь поставленных задач. Гордитесь, что вы — россияне», — сказал Волков.
Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.