Владимир Волков торжественно вручил 19 юным жителям Люберец паспорта гражданина РФ

«Дорогие ребята! Я искренне желаю вам любить и уважать нашу страну, приумножать её богатства. „Россия — это не просто страна, это, действительно, отдельная цивилизация“, — сказал президент РФ Владимир Путин», — отметил Волков.

Он поздравляю ребят с получением паспортов.

«Вы — часть великой страны, никогда не забывайте об этом. Идите всегда только вперед, добивайтесь поставленных задач. Гордитесь, что вы — россияне», — сказал Волков.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.