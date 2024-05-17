В Люберцах стартовал региональный этап президентских соревнований

В Московской области стартовали Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Соревнования пройдут на восьми спортивных базах Люберец, Химок и Одинцово до 22 мая, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Команды Московской области участвуют в соревнованиях с момента их основания, неоднократно становясь победителями и призерами Всероссийского финала.

В «Президентских состязаниях» участвуют 84 школьные команды, а в «Президентских спортивных играх» — 50 школьных сборных. Участники соревнуются в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис и футбол. Команды, показавшие лучшие результаты, отправятся на региональный этап.

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» являются одними из самых массовых спортивных соревнований в стране. Они проводятся с 2010 года в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.

Соревнования проводятся с целью всестороннего развития личности, пропаганды здорового образа жизни, развития творческого потенциала, для формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, патриотического воспитания обучающихся и приобщения их к идеалам и ценностям олимпизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.