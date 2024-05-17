В Чехове продолжается благоустройство контейнерных площадок

На совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым прошло обсуждение содержания и обустройства контейнерных площадок в городском округе Чехов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Летом для решения проблемы переполнения будет реконструирована площадка в д. Пешково. Предусмотрено создание твердого основания для крупногабаритного мусора. Ежедневно уборку небольшой площадки обслуживают несколько рабочих, однако часть мусора все равно оказывается вне контейнеров, портя окружающий вид.

К контейнерной площадке относятся два небольших жилых дома на 16 квартир, магазин, а также частный сектор деревни Пешково. Вывоз бытовых отходов и раздельного мусора здесь производится ежедневно. Крупногабаритные отходы вывозят раз в неделю.

На встрече в деревне представители властей округа обсудили план установки дополнительного контейнера для крупногабаритного мусора, что требует увеличения количества пользователей по соответствующей документации. Эта инициатива нацелена на разрешение проблемы перенакопления мусора в деревне.

Администрация Чехова активно работает над улучшением ситуации с контейнерными площадками. Заместитель главы округа Евгений Акуличев по поручению главы округа Михаила Собакина оценил состояние контейнерной площадки и заявил о планах актуализировать схемы сбора мусора для лучшего контроля над отходами в городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.