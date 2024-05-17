В Протвине ведутся работы по благоустройству Лесного бульвара

В этом году будут завершены работы на Лесном бульваре в Протвине. Все работы по благоустройству планируют завершить в июне этого года, рассказали в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«В этом году мы завершим работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект благоустройства Лесного бульвара основан на истории наукограда Протвино, построенного для физиков-ядерщиков, и на коллективной работе с сообществами активных местных жителей, которые приняли участие в формировании образа бульвара.

В центре бульвара планируется создать место для общения и отдыха с навесами и скамьями. Помимо центральной площади, проект включает создание 2 малых площадей: малая площадь для встреч и общения и малая площадь с игровыми скульптурами. Территория будет служить местом социального взаимодействия. На протяжении всего бульвара создается новая инфраструктура, включающая освещение, навигацию, велопарковки, велодорожку, озеленение, точку продажи кофе и общественный туалет.

На Лесном бульваре будут выполнены работы по устройству оснований под дорожно-тропиночную сеть, системы наружного освещения, укладка плитки, планировка участка. На сегодняшний день выполнено устройство основания ДТС, бортового камня, системы наружного освещения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.