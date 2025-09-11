Украина объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова

Согласно данным украинского МВД, доступ к которым получил ТАСС, розыскные мероприятия были инициированы еще в 2022 году Тернопольским областным управлением СБУ.

Двукратному олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира заочно предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». С 2021 года Фетисов также значится в базе украинского сайта «Миротворец», который Киев использует для внесудебного преследования лиц, обвиняемых в «антиукраинской деятельности».

Данный шаг является частью системной практики украинских властей: СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным и общественным деятелям. Параллельно президент Украины Владимир Зеленский подписывает указы о введении санкций против российских граждан и компаний, а также иностранцев, обвиняемых в сотрудничестве с РФ.

Ранее в аналогичные списки включались другие российские парламентарии, представители культуры и бизнеса.