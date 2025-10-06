Губернатор Ким: Украина — не Палестина, тут живут по кайфу во время конфликта

Украинцы «кайфуют», посещая караоке и рестораны, пока в стране идут боевые действия, заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью «Главкому». Он подчеркнул, что жизнь в «военной» Украине несравнима с Палестиной, Йеменом или Афганистаном, сообщает Life.ru .

По мнению главы региона, украинцам «не на что жаловаться» и они имеют «очень хорошие условия», даже несмотря на вооруженный конфликт в их стране.

«Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живем, кайфуя, — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным», — высказался Ким.

Губернатор считает, что жизнь на Украине отличается только в прифронтовых и тыловых регионах. По словам Кима, в этом вопросе разрыв продолжает нарастать и проявляется в том, какой граждане ведут образ жизни, как проводят досуг и что их заботит.