Военный эксперт Владимир Ераносян утверждает, что украинские эксперты с недавнего времени начали обсуждать размещение военных самолетов, в том числе истребителей F-16, на аэродромах гражданского назначения. По его словам, ВПП аэропортов подобных тому, что есть в Борисполе, «идеально подходят» для взлета и посадки всех видов самолетов НАТО, сообщает aif.ru .

Ночью по Украине был совершен массированный удар, пишет издание. В статье говорится, что после атаки в Измаиле (Одесская область) горели морские терминалы, в Черкасской области взрывались вагоны с боеприпасами, а в окрестностях Киева усиленно работали экстренные службы.

Борисполь — населенный пункт, расположенный в 16 км от украинской столицы. Там находится главный аэропорт страны. Ранее он не подвергался атакам ВС РФ, но несколько месяцев назад на взлетно-посадочных полосах (ВПП) и резервных площадках аэропорта начали появляться военные самолеты и вертолеты, соседствующие с гражданскими лайнерами. С тех пор «воздушные ворота Киева» оказались под угрозой и стали легитимной целью для военных авиаударов, пишет издание.

На этот счет доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян заявил, что Киев игнорирует международные нормы, размещая военную технику в жилых районах, вблизи школ, больниц и роддомов. ВСУ даже устанавливают комплексы для противовоздушной обороны в городской застройке, отметил он.

«Поэтому попытка замаскировать военные самолеты среди гражданских для Киева вполне естественна», — указал военэксперт Ераносян.