Украина и Польша пытались сорвать размещение российского «Орешника» в Белоруссии

Польша, Прибалтика и Украина с помощью белорусской оппозиции планировали сорвать размещение нового российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии, сообщает РИА Новости .

Белорусский лидер Александр Лукашенко в конце 2025 года рассказал, что уже «Орешник» находится в республике и начинает свое боевое дежурство. Вскоре он добавил, что в стране будет находится не более 10 комплексов.

«Еще в прошлом году на профильных мероприятиях (белорусской оппозиции — ред.) с участием польских и украинских представителей обсуждалась координация действий по срыву возможного его размещения в республике», — рассказал источник

«Ставка делалась на информационную кампанию: создание медийного фона и формирование у западных партнеров ощущения „эскалации“, на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва», — поделился источник, который знаком с планами белорусской оппозиции.

Он уточнил, что там инициаторы хотели вызвать у администрации американского президента Дональда Трампа негативную реакцию в отношении Белоруссии и РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.