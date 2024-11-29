Украина близка к поражению, признал Кулеба

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times заявил, что у ВСУ «плохо обстоят дела» на фронте. По словам дипломата, если нынешняя ситуация не изменится, то Киев проиграет конфликт.

Вместе с тем Кулеба заметил, что в первые месяцы после начала СВО у Украины дела обстояли «еще хуже».

«Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ход событий? Нет. И если так будет продолжаться, мы проиграем войну», — сказал бывший глава украинской дипломатии.

Журналист также спросил Кулебу, встревожен ли он победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Бывший министр отметил, что он «вообще не встревожен, потому что это не то, что он может изменить».

Кулеба также считает, что у президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет «одна и та же стратегия» по теме будущего хозяина Белого дома. По его мнению, оба политика «видят в Трампе возможность».