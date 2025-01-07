Украина без принуждений намерена вернуть домой 20-25 млн граждан

Украинское правительство намерено вернуть в страну от 20 до 25 млн человек, которые покинули родину после начала специальной военной операции РФ. По словам главы министерства национального единства Украины Алексей Чернышов, никаких санкций в отношении граждан применяться не будет, сообщает «Царьград» .

По словам Чернышова, украинские власти разработали специальную программу по возвращению граждан на родину. Он утверждает, что украинцы смогут вернуться домой исключительно на добровольных основаниях, никаких принудительных мер применяться не будет, но детали программы пока остаются засекреченными.

Чернышов в эфире национального телемарафона заявил, что в настоящее время на территории Украины находится порядка 32 млн человек. Министр также отметил, что меры по возвращению граждан в страну уже применяются.

Ранее сообщалось, что Польша хочет ввести ограничения на въезд на свою территорию для украинских военных. Такие меры планируют реализовать, когда российско-украинский конфликт завершится.