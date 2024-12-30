Польша хочет прекратить въезд украинских военных в свою страну после конфликта

Польский депутат Витольд Туманович считает, что после того, как на Украине завершится российская специальная военная операция (СВО), всем бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует запретить въезд в Польшу, пишет «Газета.ру» .

«Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они склонны заниматься организованной преступностью, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу», — заявил Туманович.

Туманович уверен, что украинские военные, прошедшие вооруженный конфликт, будут представлять опасность для граждан Польши. Именно поэтому он предлагает закрыть границу для бойцов ВСУ.

Депутат также считает, что польские солдаты ни при каких условиях не должны оказаться на территории Украины. Так он отреагировал на слова министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который допустил, что в будущем бойцы Польши могут быть направлены на Украину.