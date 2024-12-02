«Уходящий политик»: Политилог заявил, что Шольц и его партия теряет популярность

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Киев с целью повысить свою популярность и решить внутренние политические задачи, считает политолог Константин Калачев. Он отметил, что популярность Шольца и его партии сталкивается с упадком, и визит в Украину служит шагом для улучшения имиджа, подобно его звонку Владимиру Путину, сообщает Инфо24 .

По словам Калачева, предстоящие выборы в Германии в феврале заставили Шольца демонстрировать активность как миротворца и сильного политика, однако он не смог достичь уровня, который задала Ангела Меркель.

«Макрон его явно забил своей активностью и харизмой», — заявил Калачев.

Калачев назвал Шольца «уходящим политиком», чьей главной задачей является избежать значительного проигрыша на выборах. Он также предположил, что во время визита канцлер может «прощупать» готовность Зеленского к компромиссам в конфликте, что могло бы помочь Шольцу занять удобное положение в контексте будущих политических изменений.

Тем не менее, эксперт отметил, что на встрече не будут приниматься важные решения, и Шольц вряд ли осмелится предоставить Украине военное оборудование, например, ракеты Taurus. Внутренние политические вопросы остаются для канцлера приоритетными, а внешняя политика лишь инструментом для их решения.